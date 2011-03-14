Днепропетровщина: с дрейфующей льдины спасены 7 рыбаков

В Днепропетровской области с дрейфующей льдины спасены 7 рыбаков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера в 12.35 вблизи села Ямбург на реке Днепр.

Вследствие отрыва прибрежного льда на дрейфующей льдине (около 1 км от берега) оказались 7 рыбаков, которые самостоятельно не могли добраться к берегу.

В 13.20 подразделением аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления МЧС в Днепропетровской области с помощью катера „Марс-700” на воздушной подушке рыбаки в удовлетворительном состоянии сняты со льдины и доставлены на берег.

Координацию спасательных работ осуществляла оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.