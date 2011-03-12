Черкасчина: при столкновении иномарок один человек погиб

В Черкасской области в дорожно-транспортном происшествии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, авария произошла сегодня, 12 марта, около 4 часов утра вблизи села Малая Севастьяновка Христиновского района. Водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ford Escort».

В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля «Ford Escort» погиб на месте. Его пассажир и двое других людей, которые находились в автомобиле «Mitsubishi Lancer», получили травмы.