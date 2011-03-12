Кировоград: заболеваемость гриппом увеличилась в пять раз

За последнюю неделю количество случаев заболевания гриппом в Кировоградской области увеличилось впятеро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире областного государственного телевидения заявил главный государственный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, на прошлой неделе на Кировоградщине было зафиксировано 185 случаев заболевания, тогда как в предыдущий - 35. Лабораторные анализы подтвердили, что у семи больных выявлен вирус свиного гриппа (с октября 2010 года в области зафиксировано 17 таких случаев).

Ф. ЧЕРНЫЙ также отметил, что в области наблюдается незначительное превышение эпидемического порога. На прошлой неделе карантинные меры введены в одном детском саду, 3 школах, а также в 23 классах в 5 районах. На стационарном лечении в медицинских учреждениях области находятся 413 человек, большая часть из них - дети. Летальных случаев не зафиксировано.