В Тернополе экстренные службы можно вызвать с помощью SMS

В Тернополе люди с недостатками слуха и речи могут теперь вызвать экстренные службы с помощью SMS.

Как сообщает УНИАН, в рамках акции «Услышь меня» выделено три номера, отправив на которые SMS можно вызвать спасателей, милицию или скорую. В свою очередь диспетчер, получив SMS-сообщение, по поисковой базе данных сможет сразу установить, кто именно его послал, где проживает человек, которой болезнью страдает и даже в каких лекарствах пациент нуждается.

Базу людей с недостатками слуха предоставила областная организация Украинского общества глухих, в ней - более 1,5 тыс. жителей области с недостатками слуха.

Тернополян, которые хотели бы присоединиться к проекту, призывают обращаться в УТОГ и внести свои персональные данные в единую базу. Сейчас проект «Услышь меня» уже действует в Виннице, Чернигове, Белой Церкви, Козятине и Житомире.