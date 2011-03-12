В больницах Прикарпатья кислород использовали с нарушением

В больницах Прикарпатья выявлено более 100 нарушений при использовании медицинского кислорода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора в Ивано-Франковской области.

Так, инспекторами управления Госгорпромнадзора в ходе проверки состояния охраны труда в лечебно-профилактических учреждениях Прикарпатья, которые используют медицинский кислород, выявлено 111 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда, приостановлена эксплуатация 21 единицы оборудования, к административной ответственности привлечены 10 должностных лиц.

В частности, установлено, что некоторые заведения не получили разрешения от органов Госгорпромнадзора на эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, в отдельных лечебно-профилактических учреждениях нет проектов на кислородный трубопровод поставки кислорода в помещение, а хранение кислородных баллонов осуществляется без колпаков.

Справка УНИАН. На территории Ивано-Франковской области функционирует 57 лечебно-профилактических учреждений, из них 47 используют медицинский кислород, 11 - кислородные станции. В 36 больницах поставки кислорода осуществляются от кислородно-распределительных пунктов, а также при помощи 35 кислородных концентраторов. Транспортировку и замену кислородных баллонов, технический осмотр, гидравлическое испытание, поверка кислородных баллонов в перечисленных медицинских учреждениях выполняется специализированным предприятием ОАО «Львовский химический завод» согласно с заключенными соответствующими договорами.

