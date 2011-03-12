Волынь: создадут центр реабилитации "сердечников"

На Волыни будет создан центр реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он будет основан на базе кардиологического отделения областной клинической больницы в Боголюбах, недалеко от Луцка.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного совета.

По словам заместителя председателя облсовета Валентина ВИТЕРА, медики приступят к основанию Центра реабилитации, как только начнется финансирование Программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Волынькард» на 2011-2013 годы. Она была утверждена решением третьей сессии областного совета от 3 марта 2011 года.

Среди основных мероприятий, предусмотренных в Программе - создание межрайонных центров с обеспечением условий для ранней диагностики и неотложного лечения острых коронарных заболеваний и проведение тромболизиса при инфаркте миокарда; обеспечение круглосуточного проведения коронарографии и стентирования больным с острыми коронарными заболеваниями на базе Волынской областной клинической больницы. А также развитие системы вторичной профилактики и диспансерного наблюдения за больными, которые перенесли инфаркт миокарда или инсульт по всей области, налаживание системы своевременного коронарографического обследования с последующим кардиохирургическим лечением больных с высоким риском инфаркта миокарда на базе Волынской областной клинической больницы.

Объем финансирования, согласно Программе, на 2011 год, составляет 1,9 млн. грн. Всего на финансирование Программы на 2011-2013 годы предусмотрено почти 5 млн. грн.

На сегодня в Волынской области зарегистрированы 538 тыс. больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В том числе, с ишемической болезнью сердца 170 тыс., стенокардией 46 тыс. человек.