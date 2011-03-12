В Крыму 27 тысяч кур погибли от голода

Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели от голода 27 тысяч кур-несушек в птицеводческом хозяйстве в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Причиной падежа является истощение птиц, которых не кормили на протяжении длительного времени», - установили сотрудники правоохранительных и контролирующих органов в ходе организованной прокуратурой проверки.

Дело заведено по статье «жестокое обращение с животными». Санкция части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев.

Руководитель и ветврач птицеводческого хозяйства, а также врач районной государственной ветбольницы привлечены к административной ответственности. На руководителя предприятия наложено административное взыскание за нарушение правил утилизации погибших птиц.

Надзорное ведомство Красногвардейского района внесло представление начальнику райуправления ветмедицины об устранении нарушений требований законодательства о ветеринарной медицине и привлечении к ответственности должностных лиц райгосветбольницы.

Как сообщал УНИАН, куры-несушки погибли в феврале на ферме общества с ограниченной ответственностью «Баир». Птиц длительное время кормили только мраморной крошкой.