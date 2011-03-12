Сумы: власти будут сотрудничать с Ассоциацией молодых медиков

Сумская областная государственная администрация и Ассоциация молодых медиков региона подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент УНИАН.

«Подписание меморандума - важный шаг к улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи, повышению престижа врачебной профессии, внедрению новейших технологий в медицине», - отметил во время церемонии подписание меморандума председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, в Сумской области продолжается модернизация медицинской отрасли в рамках реализации программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина - для людей»: создается медицинский городок в Сумах, строится Ахтырская районная больница, возводится вторая очередь Сумского областного психоневрологического диспансера, оснащается сверхсовременным оборудованием онкологический диспансер.

В соответствии с положениями меморандума, областная власть Сумской области будет вовлекать представителей Ассоциации в работу консультативно-совещательных органов, к участию в совещаниях, «круглых столах», в создание проектов программ и нормативно-правовых актов по вопросам медицины, будет способствовать развитию методической и технической базы медицинских учреждений.

Со своей стороны, молодые медики обязуются приобщаться к улучшению медицинской помощи области, активно участвовать в общественных слушаниях, конференциях по актуальным вопросам.

«Действенное сотрудничество Ассоциации с руководством области ставит целью модернизацию отрасли здравоохранения, формирование молодого поколения медиков, популяризацию достижений практического здравоохранения области, здорового образа жизни», – заметил председатель Сумской областной общественной организации «Ассоциация молодых медиков Сумщины» Ярослав ЛАТА.

Ю.ЧМЫРЬ поручил до конца марта создать электронную базу данных вакансий медицинских работников региона, что, по его убеждению, даст возможность молодым специалистам получать актуальную информацию о возможности трудоустройства.