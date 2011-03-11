Студентка-медик сбросила новорожденного с пятого этажа

В Запорожье студентка медучилища убила своего новорожденного ребенка, выбросив его через окно квартиры на пятом этаже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, труп новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете под окнами многоэтажки был обнаружен 9 марта в Коммунарском районе Запорожья медиками "Скорой", которые прибыли на вызов к данному дому и случайно заметили "сверток". После чего обратились в милицию, которая возбудила уголовное дело по ст.117 УК Украины - "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на сегодняшний день установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления, которой оказалась 19-летняя студентка 4-го курса Запорожского медицинского училища, которая скрывала свою беременность и за несколько дней до родов переехала из общежития медучилища в снятое жилье, где самостоятельно родила ребенка. Затем завернула его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна комнаты, расположенной на пятом этаже жилого дома", - сообщили в прокуратуре.

По данным судебно-медицинского вскрытия трупа младенца, его смерть наступила от сочетанной травмы головы и туловища с повреждением легких и сердца.

"Сейчас 19-летняя студентка-медик, в отношении которой возбуждено уголовное дело, находится в лечебном учреждении, где ей оказывается медицинская помощь в связи с послеродовыми осложнениями. После выздоровления будет принято решение об избрании для нее меры пресечения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.