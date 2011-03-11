В больницах Симферополя введен карантин и масочный режим

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Симферопольском городском совете постановила ввести карантин и масочный режим в лечебно-профилактических учреждениях и организованных коллективах города для предупреждения распространения случаев гриппа и острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре горсовета, уточнив, что решение было принято на днях.

«Карантин в учреждениях будет действовать до снижения эпидемиологического порога в городе», - решили члены комиссии.

По данным горсовета, в связи с принятым решением «будет предпринят ряд мер по обеспечению мониторинга за состоянием здоровья детей и учащейся молодежи, своевременное выявление больных ОРВИ и гриппом и оказание больным неотложной помощи».

Также комиссия постановила обязать руководителей школьно-дошкольных учреждений взять под личный контроль соблюдение противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов, особенно в учреждениях закрытого типа (сквозное проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств).

Они также не должны допускать пребывания в учреждениях заболевших детей и сотрудников.

Управление охраны здоровья просит симферопольецв в случаях заболевания ОРВИ не заниматься самолечением.

За два месяца этого года, по данным горсовета, в Симферополе зарегистрирован 17161 случай ОРВИ, что на 11% выше аналогичного периода 2010 года, 21 случай гриппа против 133 случаев за аналогичный период 2010 года.