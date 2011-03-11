Кировоградщина: на медиков завели уголовное дело за взятки

В Кировоградской области прокуратура возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Александровской центральной районной больницы, которые требовали деньги с рожениц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Медики, превышая служебные полномочия, под видом уплаты «благотворительных взносов», требовали от пациенток, которые рожали детей самостоятельно, уплатить по 300 грн., операция кесарева сечения стоила 1,2 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 184 и ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.