На Волыни мать морила голодом своих трех детей

На Волыни возбуждено уголовное дело в отношении матери трех малолетних детей за уклонение от их содержания

Прокуратура Волынской области возбудила уголовное дело в отношении жительницы г. Владимир-Волынский, которая уклонялось от содержания трех своих малолетних детей и не выполняла обязанности по уходу за ними.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По словам старшего помощника прокурора области по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних Алексея ГОМАНЮКА, проживая в антисанитарных условиях, 10-летняя девочка и 2-летний и 4-летний мальчики были лишены полноценного питания и часто болели. Их же мать, получая от государства помощь по уходу за ребенком до 3-х лет, помощь при рождении ребенка и помощь как одинокая мать трех детей, эти деньги на содержание и лечение детей не тратила, вместо этого злоупотребляла алкогольными напитками.

Как также отмается в сообщении, из-за имеющейся задолженности по уплате коммунальных платежей в доме была отключена электроэнергия. В результате самовольного подключения к энергоснабжению и замыканию электропроводки в ноябре прошлого года в квартире произошел пожар, во время которого дети получили тяжелые термические ожоги и отравление угарным газом и на долгое время были госпитализированы в лечебные учреждения.

Досудебное следствие по уголовному делу продолжается.