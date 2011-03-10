Кабмин разрешил ввоз в Украину 9 видов наркотиков

Кабинет министров Украины утвердил квоты текущего года на изготовление, хранение, ввоз в Украину и вывоз из ее территории наркотических средств и психотропных веществ.

Соответствующее постановление правительства принято 28 февраля и обнародовано в четверг, 10 марта.

Перечень включает 10 видов наркотических средств и 14 психотропных веществ.

При этом определены квоты ввоза, как в форме субстанции, так и в форме лекарственных средств 9 видов наркотиков, за исключением трамадола, который можно только вывозить и хранить. Среди веществ, которые разрешены для ввоза, также указаны морфин (применяется по назначению врача как болеутоляющее средство при травмах и различных заболеваниях, сопровождающихся сильной болью), промедол (применяется при выраженном болевом синдроме), метадон (анальгетик и средство при лечении наркотической зависимости).

kontrakty.ua