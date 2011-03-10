Донетчина: этой зимой "свиной" грипп выявили у 14 больных

В Донецкой области нынешней зимой у 14 заболевших подтвержден грипп A (H1N1).

Об этом сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции. Согласно сообщению, по данным вирусологических исследований установлено у пациентов преимущественно гриппозная этиология заболеваний, вызванных вирусами гриппа А (30,6%) и В (10,5%). Наличие пандемического гриппа A (H1N1) подтверждено у 14 больных методом

полимеразной цепной реакции.

Характеризуя в целом ситуацию с заболеванием ОРВИ и гриппом населения региона, эпидемиологи отметили, что общий показатель заболеваемости в настоящее время - 78,7 случаев на 10 тыс. населения, то есть, на 6% ниже эпидпорога. Среди заболевших большинство (56,1%) составляют дети.

Поэтоиу по эпидпоказателям временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 16 школах области и 2 детских дошкольных учреждениях, а также в отдельных классах и группах учебно-воспитательных заведений.