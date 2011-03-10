66-летнюю женщину, что родила девочку, выписали из роддома домой

Жительницу Чернигова Валентину ПИДВЕРБНУЮ, которая в 66 лет родила девочку, выписали из роддома домой.

Как сообщили УНИАН в роддоме, спонсоры подарили младенцу кроватку, коляску и комбинезон, а роддом организовал доставку роженицы домой.

По информации черниговского Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи, от социального сопровождения и гуманитарной помощи женщина отказалась. Однако ребенка будут посещать медицинские сестры и педиатры.

Как сообщают местные СМИ, у В.ПИДВЕРБНОЙ появился поклонник – 80-летний военный пенсионер, который живет в России. Он узнал о ней из газет и хочет познакомиться. Мужчина готов помогать женщине материально, а после знакомства не исключает бракосочетания.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове женщина в 66 лет родила девочку, которая является ее первым ребенком. Ребенок, зачатый с помощью искусственного оплодотворения, родился доношенным и здоровым.