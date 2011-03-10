Генералы и офицеры сдали кровь для онкобольных детей из "ОХМАТДЕТа"

Сегодня в отделении заготовки крови и ее компонентов Национальной детской клинической специализированной больницы “ОХМАТДЕТ” генералы и офицеры Национального университета обороны Украины начали сдачу донорской крови, которая будет использоваться, в том числе, при лечении онкобольных детей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, инициативу помочь больным детям уже поддержали около 300 представителей высшего военного учебного заведения.

“По общей договоренности между руководством нашего военного вуза и детской больницы генералы и офицеры, которые проходят службу или учатся в Национальном университете обороны Украины, еженедельно будут сдавать необходимую больным детям донорскую кровь. Ведь ежемесячная потребность в донорской крови для клиники составляет 70-80 литров», – отметил врио руководителя Национального университета обороны Украины генерал-лейтенант Василий ТЕЛЕЛИМ.

Военные также выступили с предложением к другим высшим учебным заведениям столицы и всей Украины присоединиться к сдаче крови, чтобы помочь больным детям.

В свою очередь, заведующий отделением заготовки крови и ее компонентов клиники “ОХМАТДЕТ” Дмитрий ПЕРЕТЯТКО проинформировал, что заготовленная кровь и ее компоненты в первую очередь будут поступать в онкогематологическое и реанимационные отделения, а также будут использоваться при проведении оперативных вмешательств, которых в клинике ежедневно проводится несколько десятков.

