Женщина продала своего сына за 10 тыс грн

Прокуратура Кировоградской области завершила следствие и передала в суд уголовное дело в отношении жительницы Долинска, которая продала своего сына за 10 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что женщина злоупотребляла спиртными напитками и вела аморальный образ жизни. Имея двухлетнего сына, она на протяжении 2009-2010 годов не занималась его воспитанием, постоянно оставляла голодным, в антисанитарных условиях и без присмотра. 22 декабря прошлого года женщина продала мальчика за 10 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, объектом которого является человек) Уголовного кодекса Украины