В Керчи машина упала с моста на товарный поезд

В Керчи сегодня ночью легковой автомобиль упал с моста на груженый углем стоячий железнодорожный вагон, а затем - на пути.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник керченского управления ГАИ.

31-летний водитель и 28-летний пассажир получили многочисленные травмы и доставлены в больницу.

Машина «Субару» разбита. «Аккумулятор лежал на мосту, а сам автомобиль - внизу», - сказал сотрудник ГАИ.

Причину аварии устанавливает следствие.