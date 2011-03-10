Запорожье: из-за невнимания матери подросток отстал в развитии

В Запорожье к уголовной ответственности за злостное невыполнение родительских обязанностей привлекается мать 11-летнего подростка, который из-за невнимания матери до сих пор не умеет читать, писать и существенно отстает в развитии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Факт невыполнения 28-летней жительницей Запорожья родительских обязанностей был выявлен сотрудниками прокуратуры города. Они установили, что "ребенок не посещал дошкольные заведения, пошел в школу только в 9 лет и в результате отношения матери на сегодняшний день не только не умеет читать и писать, но и имеет тяжелую задержку психического развития со снижением уровня интеллекта и деформацией личности".

Действия матери, повлекшие такие последствия для ребенка, квалифицированы прокуратурой как преступление, предусмотренное ст. 166 Уголовного кодекса Украины - "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

"На сегодняшний день уже собрана доказательная база, женщине предъявлено обвинение, материалы уголовного дела направлены в суд", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с УК Украины, подсудимой грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.