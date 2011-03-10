В Симферополе автобус перевернулся на льду

Сегодня утром в Симферополе на льду перевернулся автобус, пострадали 14 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.

«Пошел ледяной дождь, на дороге образовалась корка льда. Водитель не справился с управлением - автобус развернуло, выбросило за пределы проезжей части и он опрокинулся на правый бок», - говорится в пресс-релизе.

В момент аварии в салоне находились 22 пассажира, из них 14 обратились за помощью в больницу. Тяжело травмированных среди них нет, сообщили в ГАИ.