В Мариуполе нет средств на лечение ВИЧ-инфицированных - медики

В Мариуполе Донецкой области медики заявляют, что на лечение ВИЧ-инфицированных жителей города сегодня не хватает средств.

Об этом сообщил директор Мариупольского городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Павел ДОВГАЛЕВСКИЙ, пишет местный сайт ilich.in.

По его словам, антиретровирусная терапия сегодня доступна только беременным и детям.

«К сожалению, ни лекарств, ни финансирования не хватает. В этом году на минимальное медикаментозное обеспечение необходимо 820 тыс. грн., пока выделено 400 тыс. грн. Первая партия препаратов закуплена, но хватит их всего на один месяц», - отметил П.ДОВГАЛЕВСКИЙ.

При этом он добавил, что для обследования населения в Мариуполе приобретено 110 тыс. тест-систем. Согласно национальной программе борьбы со СПИДом, беременным женщинам тест-системы должны предоставляться бесплатно, но на сегодняшний день программа выполняется лишь на 42%, остальные тест-системы «придется докупать».

П.ДОВГАЛЕВСКИЙ констатировал, что с начала года в Мариуполе родилось 18 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, у одного из малышей уже окончательно подтвержден диагноз ВИЧ, результаты анализов остальных будут известны в ближайшее время.

«Сегодня в Мариуполе работают три центра доверия, в которых каждый желающий может пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, но проблема в том, что далеко не все, узнав свой позитивный статус, становятся на учет», - отметил врач.

Всего на сегодняшний день в Мариупольском городском центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят на учете 4 тыс. 678 человек, заключено в сообщении.