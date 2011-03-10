В Каневе массово отравились посетители кафе-бара

Состояние средней тяжести

В Каневе Черкасской области на протяжении 8-9 марта в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” были госпитализированы 10 человек - посетителей местного кафе-бара “На околиці”. Как сообщает пресс-служба МЧС, ход заболевания госпитализированных – средней степени тяжести. Специалисты СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

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