В Каневе массово отравились посетители кафе-бара
08:47, 10 марта 2011Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Каневе Черкасской области на протяжении 8-9 марта в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” были госпитализированы 10 человек - посетителей местного кафе-бара “На околиці”.
Как сообщает пресс-служба МЧС, ход заболевания госпитализированных – средней степени тяжести.
Специалисты СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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