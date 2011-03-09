Сумщина: от холода погибли 13 человек

В Сумской области с начала года 71 человек пострадал во время пребывания на морозе, а 13 погибли от переохлаждения.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, по данным центра пропаганды управления МЧС Украины в Сумской области, на днях в центральные районные больницы поступили две женщины - 38-летняя жительница села Боромля Тростянецкого района и 74-летняя жительница города Конотоп. Обе были госпитализированы с диагнозом обморожение стоп ног І та ІІ степеней. Кроме того, 62-летний мужчина в нетрезвом состоянии возвращался из города Ахтырка в село Михайленково. От усталости он остановился и заснул на морозном воздухе. Прохожие доставили его в Ахтырскую ЦРБ. Врачи констатировали обморожение обеих стоп II степени.