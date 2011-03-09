В Шацке на Волыни открыли поликлинику
16:32, 09 марта 2011Новости регионов
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Строить начали 15 лет назад
В Шацке Волынской области открыли районную поликлинику, строительство которой было начато 15 лет назад, но из-за нехватки средств временно прекращалось.
В этом году на достройку из государственного бюджета было выделено 11 млн. грн. Сметная стоимость строительства – более 22 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.
Поликлиника рассчитана на 600 посетителей в день.
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