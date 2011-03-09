В Винницкой области 2-летний мальчик напился солярки

В селе Терновка Крыжопольского района Винницкой области двухлетний мальчик, оставленный без присмотра взрослых, напился солярки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Винницкой области, в больницу с диагнозом «отравление» попал двухлетний мальчик из села Терновка. Малыш отравился в результате употребления дизельного топлива. После проведения комплекса реанимационных мероприятий состояние здоровья ребенка медики квалифицируют как средней тяжести.