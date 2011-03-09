Семьям с онкобольными детьми дали 50-% льготу на оплату услуг ЖКХ

В Сумах семь семей, воспитывающие онкобольных детей, по решению исполкома городского совета получат 50-% льготу по оплате услуг ЖКХ. Из городского бюджета на покрытие этих расходов

выделят 15 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, исполком инициирует внесение изменений в городскую программу «Сумы – территория добра и милосердия». Для социальной поддержки семей, в которых воспитываются онкобольные дети, исполком решил предоставить 50% льготу по оплате услуг ЖКХ – за газ и электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, кварплате, вывозу мусора, отоплению. Льгота предоставляется при условии, что доходы на одного члена семьи с учетом денежного эквивалента льготы за потребленные жилищно-коммунальные услуги за последние шесть календарных месяцев, что предшествуют месяцу обращения, не превышают двух прожиточных минимумов на одного человека соответствующих основных социальных и демографических групп населения, действующих на момент обращения.

Как сообщила начальник городского управления труда и социальной защиты населения Татьяна МАСИК, в Сумах проживает 41 семья, где есть такие дети.

«В настоящее время 28 семей могут обратиться по вопросам получения льготы, пяти семьям отказано в связи с тем, что их доходы превышают установленный размер», - сказала она.

Она также отметила, что сейчас готовы документы на предоставление льгот еще шести семьям, где имеют право на такую льготу.