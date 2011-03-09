Киев: дело бывшего начальника ГУЗО передадут в суд
Нарушений на 53,8 млн. грн.
Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в г. Киеве завершил досудебное следствие по уголовному делу об обвинении бывшего начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения столичной городской государственной администрации.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в г. Киеве, бывшее должностное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 (нарушение законодательства о бюджетной системе) и ч.1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
13 томов уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру г. Киева для последующей передачи в суд.
Как сообщал УНИАН, столичное Контрольно-ревизионное управление по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской горгосадминистрации за период с 1 января 2008 г. по 1 июля 2010 г. выявило нарушений на общую сумму 53,8 млн. грн.