Симферополь: у семи беременных подтвержден свиной грипп

В роддоме №2 Симферополя у семи беременных, поступивших на днях из разных регионов Крыма, подтвержден так называемый свиной грипп.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону представитель Министерства здравоохранения Крыма, «на 7 марта было девять «подозрительных» женщин: трое из Симферополя, по одной из Евпатории, Феодосии, Сакского, Симферопольского, Белогорского и Черноморского районов. У них взяты анализы. А/H1N1 выявлен у семи - из Симферополя, Евпатории, Феодосии, Сакского и Симферопольского районов». Состояние заболевших женщин - удовлетворительное.

Помещения роддома обработаны дезинфицирующими средствами, введен масочный режим.