Харьковщина: электрический ток убил двух мужчин
13:05, 09 марта 2011Новости регионов
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Оборвались электропровода
В Харьковской области в результате поражения электрическим током погибли двое мужчин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, оба погибших работали грузчиками на одном из частных предприятий в Изюме.
На территории предприятия из-за несоблюдения техники безопасности крановщиком оборвались электропровода, в результате чего двое рабочих, которые загружали металлолом в товарный вагон, были смертельно травмированы электрическим током.
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