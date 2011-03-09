Харьковщина: электрический ток убил двух мужчин

В Харьковской области в результате поражения электрическим током погибли двое мужчин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, оба погибших работали грузчиками на одном из частных предприятий в Изюме.

На территории предприятия из-за несоблюдения техники безопасности крановщиком оборвались электропровода, в результате чего двое рабочих, которые загружали металлолом в товарный вагон, были смертельно травмированы электрическим током.