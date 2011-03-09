В Севастополе пловец проплыл 6 км в ледяной воде
Красота и здоровье
Пловец-марафонец Олег СОФЯНИК 8 марта в Севастопольской бухте совершил заплыв в ледяной воде на дистанцию 6 километров.
Как передает корреспондент УНИАН, заплыв спортсмен посвятил Международному женскому дню.
О.СОФЯНИК стартовал в 8.46, а финишировал в 12.11.
Он сообщил журналистам, что плыть было достаточно тяжело, поскольку дул сильный северо-восточный ветер, а температура воды составляла около 5 градусов тепла (температура воздуха - около ноля). Спортсмен почти всю дистанцию плыл кролем, часть дистанции проходил брасом, его постоянно сносило течением.
Сопровождение на лодке во время заплыва обеспечивал президент севастопольского клуба зимнего плавания Валерий ВЕСЕЛОВ.
В марте О.СОФЯНИК планирует осуществить супер-заплыв через Южно-Китайское море.