В Севастополе пловец проплыл 6 км в ледяной воде

12:30, 09 марта 2011
Новости регионов
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Красота и здоровье

Пловец-марафонец Олег СОФЯНИК 8 марта в Севастопольской бухте совершил заплыв в ледяной воде на дистанцию 6 километров.

Как передает корреспондент УНИАН, заплыв спортсмен посвятил Международному женскому дню.

О.СОФЯНИК стартовал в 8.46, а финишировал в 12.11.

Он сообщил журналистам, что плыть было достаточно тяжело, поскольку дул сильный северо-восточный ветер, а температура воды составляла около 5 градусов тепла (температура воздуха - около ноля). Спортсмен почти всю дистанцию плыл кролем, часть дистанции проходил брасом, его постоянно сносило течением.

Сопровождение на лодке во время заплыва обеспечивал президент севастопольского клуба зимнего плавания Валерий ВЕСЕЛОВ.

В марте О.СОФЯНИК планирует осуществить супер-заплыв через Южно-Китайское море.

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