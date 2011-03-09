Ривненщина: охотник застрелил человека, еще пятерых ранил
12:02, 09 марта 2011Новости регионов
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Госпитализированы
В одном из поселков Ривненской области сельчанин открыл стрельбу из незарегистрированного охотничьего ружья, в результате чего один человек погиб, пять получили ранения и госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между мужчиной и местной жительницей.
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