На Волыни школьник расстрелял лицеистов

В одном из профессиональных лицеев города Любомиль, что на Волыни, старшеклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета.

В результате шестеро юношей ранены.

Школьнику не понравились слова лицеистов, которых он даже хорошо и не знал. Поэтому он пришел в лицей и расстрелял их.

Старшеклассник давно находится на учете в милиции, как склонный к правонарушениям. Он, в частности, был причастен к нескольким кражам.

По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.

Напомним, похожая история произошла 14 января в одной из винницких школ. Там ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического пистолета по своим однолеткам, некоторые из которых вследствие этого получили легкие ранения.

Как оказалось позже, парень перед стрельбой выпил два литра пива. В результате стрельбы двое ребят получили ранения в руку, а третьему шарик от стенки отрекошетил в плечо.

lb.ua