В Сумах студенты провели флеш-моб против курения

В Cумах в рамках месячника профилактики табакокурения «Мама, не кури!» около 400 студентов пяти сумских вузов провели флеш-моб, призвав тем самым избрать жизнь без сигарет.

Как передает корреспондент УНИАН, разделившись на две колоны, молодежь прошла по улице Соборной в направлении площади Независимости. Одна из команд держала в руках открытые зонтики, которые символизировали разнообразие увлечений молодого человека, не связанных с вредными привычками, а другая шла параллельно ей, держа в руках пачки из-под сигарет. На площади последние поочередно бросали в установленное место пачки и сигареты, открывая зонтики и переходя в группу некурящих. Так образовалась одна колона людей, которых объединило общее стремление - побороть вредные привычки.

«Цель флеш-моба - привлечь внимание общества к проблеме табакокурения. Особый акцент делается на молодежь, которая должна сделать правильный выбор, избрав здоровый образ жизни и отказавшись от сигарет навсегда», - отметила организатор акции, директор Сумского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Татьяна ШЕВЧЕНКО.

Она отметила, что в ближайшее время планируются новые акции по пропаганде здорового образа жизни, против туберкулеза и других социальных проблем.

На сегодняшний день это был самый массовый флеш-моб, организованный в Сумах.