В Житомире повесился студент

11:46, 03 марта 2011
Новости регионов
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Милиция проводит проверку обстоятельств трагелии

В Житомире повесился студент одного из высших учебных заведений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в УМВД Украины в Житомирской области.

Трагедия произошла в одном из студенческих общежитий.

На место события сразу же выехали стражи порядка, вскоре была назначена судебно-медицинская экспертиза.

На данный момент работники милиции проводят проверку обстоятельств трагического случая.

 

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