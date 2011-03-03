В Макеевке сгорела 6-летняя девочка

В Макеевке Донецкой области в результате пожара погибла 6-летняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, пожар произошел в частном жилом доме в Советском районе Макеевки 2 марта.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 8 человек личного состава местного подразделения МЧС.