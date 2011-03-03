В Макеевке сгорела 6-летняя девочка
11:22, 03 марта 2011Новости регионов
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Грелась электроприборами
В Макеевке Донецкой области в результате пожара погибла 6-летняя девочка.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, пожар произошел в частном жилом доме в Советском районе Макеевки 2 марта.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 8 человек личного состава местного подразделения МЧС.
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