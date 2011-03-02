Задержаны подозреваемые в убийстве двух девочек в Севастополе

Милиция задержала ряд лиц по подозрению в убийстве в январе этого года двух девочек в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Есть задержанные лица, которые реально подозреваются, но говорить об их стопроцентной причастности я не могу, – необходимо провести экспертизы… Я не сторонник рапортовать заранее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Севастополе 10-летня Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина ушли со двора дома и не вернулись. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство.

Поздним вечером 29 января были обнаружены их трупы со следами насильственной смерти.