Запорожье: в СИЗО и тюрьмах не хватает медиков

В Запорожской области в следственных изоляторах (СИЗО), изоляторах временного содержания (ИВС) и исправительных учреждениях не хватает медицинского персонала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, данный факт был выявлен в ходе проверки органами прокуратуры соблюдения требований законодательства по медико-санитарному обеспечению лиц в местах и учреждениях применения мер принудительного характера, предварительного заключения и исполнения наказаний.

"Прокурорскими проверками, проведенными в текущем году, выявлен ряд нарушений. Так, в изоляторах временного содержания Гуляйпольского, Каменко-Днепровского, Куйбышевского и Михайловского райотделов милиции должности фельдшеров не предусмотрены, а в ИВС Запорожского городского управления внутренних дел, Пологовского райотдела и Мелитопольского горотдела милиции должности предусмотрены, но не укомплектованы", - сообщили в пресс-службе.

Наиболее сложная ситуация, по данным Запорожской облпрокуратуры, на сегодняшний день в этом плане в Каменской исправительной колонии № 101.

"В Каменской исправительной колонии 101 при наличии 235 наркотически зависимых и 213 алкогольно-зависимых осужденных, отсутствуют врач-нарколог и психиатр, что фактически делает невозможным их принудительное лечение", - констатировали в прокуратуре.