Население Сумщины за год сократилось на 11 тыс. человек

Численность населения Сумской области, по оценке на 1 января 2011 г. составила 1161,5 тыс. человек, из них городских жителей - 783,0 тыс. человек (67,4%), сельских - 378,5 тыс. человек (32,6%).

За 2010 г. населения области сократилось на 10,8 тыс. человек. Основной причиной этого уменьшения является естественное сокращение (превышение количества умерших людей над количеством родившихся). Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Всего в 2010 г. в области родилось 10 тыс. 360 детей, что на 321 ребенка меньше, чем в 2009 г. Показатель рождаемости уменьшился по сравнению с 2009 г. с 9,1 до 8,9 родившихся на 1000 жителей. Рост показателя рождаемости по сравнению с 2009 г. наблюдался в г. Шостка, Ромны и 10 районах области. Наибольший рост рождаемости наблюдался в г. Конотоп (с 7,3 до 8,7 чел. на 1000 жителей), Ахтырском (с 7,7 до 8,9), Липоводолинском (с 7,5 до 8,6) районах.

Высокими показатели рождаемости в 2010 г. были в Ромнах (10,3 родившихся на 1000 жителей), Лебедине и Краснопольском районе (по 10,2), Сумах (10,0); самые низкие - в Великописаревском (7,2), Недригайловском, (7,4), Глуховском (7,5) районах.

Количество умерших по области в 2010 г. составляла 20 тыс. 146 человек, что на 1014 человек меньше, чем в 2009 г.; показатель смертности населения уменьшился с 18,0 умерших на 1000 жителей в 2009 г. до 17,3 в 2010 г. Наибольшее снижение смертности наблюдалось в Тростянецком (с 21,7 до 18,9 человек на 1000 жителей), Недригайловском (с 23,3 до 20,9), Шосткинском (с 25,5 до 23,0) районах. Рост показателя смертности населения наблюдался в Середино-Будском районе (с 19,8 до 21,2 человек на 1000 жителей), Конотопе (с 13,5 до 13,7), Липоводолинском (с 20,8 до 21,0) и Белопольском (с 19,8 до 19,9) районах.

В то же время в 2010 г. органами государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области было зарегистрировано 6761 брак и 3083 развода. Интенсивность заключения браков в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась с 5,9 до 5,8 единицы на 1000 жителей.

В 2010г. в области наблюдалось миграционное сокращение населения, которое составляло 1,0 тыс. человек.