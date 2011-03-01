Губернатор Хмельнитчины призвал граждан "стучать" на врачей

Председатель Хмельницкой областной госадминистрации Василий ЯДУХА призывает жителей области сообщать ему о фактах вымогания врачами взяток.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“В который раз обращаюсь к людям: пишите мне лично письма, звоните по телефону, дайте хотя бы одну фамилию, кто давал и требовал взятки”, - сказал он.

Председатель ОГА отметил, что поручил всем коллективам медицинских учреждений области разработать соответствующие меры борьбы с взяточничеством.

“Наши люди бедные и синие. Нужно их любить и помогать им”, - сказал он.

В.ЯДУХА добавил, что больше всего жалоб получает на работу персонала Хмельницкой областной больницы.