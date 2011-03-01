Губернатор Хмельнитчины призвал граждан "стучать" на врачей
15:37, 01 марта 2011Новости регионов
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"Пишите мне лично письма, звоните..."
Председатель Хмельницкой областной госадминистрации Василий ЯДУХА призывает жителей области сообщать ему о фактах вымогания врачами взяток.
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.
“В который раз обращаюсь к людям: пишите мне лично письма, звоните по телефону, дайте хотя бы одну фамилию, кто давал и требовал взятки”, - сказал он.
Председатель ОГА отметил, что поручил всем коллективам медицинских учреждений области разработать соответствующие меры борьбы с взяточничеством.
“Наши люди бедные и синие. Нужно их любить и помогать им”, - сказал он.
В.ЯДУХА добавил, что больше всего жалоб получает на работу персонала Хмельницкой областной больницы.
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