Запорожская епархия будет собирать средства онкобольным детям

Запорожская епархия УПЦ МП проведет благотворительный телемарафон с целью сбора средств для детей с онкозаболеваниями.

Как сообщил архиепископ Запорожский и Мелитопольский ЛУКА во время посещения Запорожского Центра переливания крови, "благотворительный телемарафон по сбору средств для отделения детской онкогематологии", планируется провести в период Пасхальных праздников".

В рамках этого проекта, Запорожская епархия УПЦ МП также будет призывать запорожцев к донорской сдаче крови в помощь больным детям.

"В отличие от религиозных сект, Православная Церковь утверждает, что донорство крови является делом милосердия и любви к ближнему, которое может спасти чью-то жизнь. И в преддверии Великого Поста, когда сам Господь напоминает нам о необходимости стяжания добродетелей для спасения своей бессмертной души, православные христиане могут исполнить заповедь Христову, в том числе и своим донорством крови. Те же религиозные организации, которые пропагандируют в христианском обществе на основании своего превратного и извращенного толкование Священного Писания, что переливание крови противоречит Библии, вводят людей в страшное заблуждение и способствуют тягчайшему греху человекоубийства", - пояснил ахриепископ.