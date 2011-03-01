В Киеве для беременных школьниц откроют центр помощи

В Киеве откроют первый в стране центр помощи беременным несовершеннолетним девушкам. Об этом заявил начальник Службы по делам детей Николай Кулеба.

Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрациии, центр будет открыт на базе приюта для детей Службы по делам детей КГГА.

Сообщается, что решением Киевского городского совета часть помещений приюта была передана в аренду благотворительной организации «Город счастливых детей» для создания центра реабилитации. Сейчас в помещении, отведенном под центр, завершена основная масса ремонтных работ, остается выполнить лишь отделку. Сейчас в помещении приюта установлена новая, современная система отопления и современное сантехническое оборудование.

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