Зкамомство через Интернет закончилось смертью

В Кривом Роге мужчина убил женщину, с которой познакомился через чат музыкального телеканала, и ее трехлетнего сына.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области генерал-майор милиции Виктор БАБЕНКО.

По его словам, виртуальный знакомец женщины (как оказалось, ранее неоднократно судимый) 26 февраля вечером приехал к ней домой в гости. Однако женщина сообщила, что не желает продолжать с ним отношения. В результате ссоры мужчина кухонным ножом нанес хозяйке квартиры 11 ударов.

Пытаясь скрыть следы преступления и избежать наказания, он инсценировал ограбление. Поразбрасывал вещи по квартире, открыл газ на плите, включил два электрических утюга, на один из которых на кухне набросал одежду. В комнате, где спал сын женщины, убийца сложил в кучу одежду на постельное белье и поджег ее спичками.

Как засвидетельствовала экспертиза, смерть малыша наступила из-за отравления угарным газом. По дороге домой злоумышленник выбросил ключи от квартиры, нож, которым убил женщину, и ее куртку. В дальнейшем все эти вещи нашли работники милиции и приобщили к материалам уголовного дела. Убийца задержан по «горячим следам».

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. 1, 2, 5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. При совершении преднамеренного убийства двух лиц, одно из которых малолетний ребенок, способом, опасным для жизни многих людей, злоумышленнику угрожает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.