В Донецке спасли лошадь, провалившуюся в колодец
15:51, 28 февраля 2011Новости регионов
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С помощью автокрана
В Донецке бойцы Министерства чрезвычайных ситуаций спасли лошадь, провалившуюся в открытый люк водопроводного колодца.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что спасатели с помощью автокрана сняли оголовья колодца и высвободили доступ к животному.
С помощью мягких строп обхватили коня под грудь и, подняв вверх краном, вытащили животное на поверхность.
В Центре пропаганды уточнили, что происшествие произошло в минувшие выходные (26 февраля), от главного управления привлекалось одна единица техники и 5 человек личного состава.
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