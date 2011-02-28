Николаевщина: распыление красного шлама почти прекратилось

По информации Государственной экологической инспекции в Николаевской области, по состоянию на 27 февраля 2011 года распыление красного шлама из ООО «Николаевский глиноземный завод» почти прекратилось в связи с ослаблением ветра и снегом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, специалистами инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобраны пробы почвы в зоне распространения пыли. В адрес генерального директора ООО «Николаевский глиноземный завод» направлено предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства.

После получения результатов лабораторных исследований почв будет подсчитан ущерб, нанесенный окружающей природной среде, и предъявлена претензия предприятию.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе на шламохранилище № 2 Николаевского глиноземного завода произошли массированные выбросы в атмосферу отходов производства - красного шлама, который туда складывается.

Как сообщила депутат Николаевского областного совета Татьяна ФАБРИКОВА, к ней обратились жители села Прибугское, которые рассказали, что красная пыль покрыла деревья и дороги, она четко выделяется на белом снеге. Также шлам попал в Балабановский лес. Количество красных частиц в воздухе достигло такой концентрации, что значительно ухудшилась видимость, и автомобили вынуждены проезжать по трассе с включенными фарами. Дышать можно только в респираторах или закрыв рот и нос платком.

По словам Т.ФАБРИКОВОЙ, о чрезвычайной ситуации она проинформировала начальника областного управления экологии Сергея ЛИТВАКА и начальника Государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталия БАБЕНКО.