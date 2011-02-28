Сумщина: утверждена программа борьбы с онкозаболеваниями

Депутаты Сумского областного совета утвердили региональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был утвержден на сессии облсовета 25 февраля.

Программа рассчитана на период до 2016 года. Ее целью является повышение эффективности работы по профилактике онкозаболеваний.

Реализация программы будет проходить в два этапа.

«На первом этапе - 2011-2013 годы - предусматривается создание в области материально-технической базы заведений, оказывающих онкологическую помощь больным, и достижение уровня выявления злокачественных новообразований І-ІІ стадий до 53,5% от количества лиц, заболевших впервые. Во время второго этапа - 2014-2016 годы - мы планируем увеличить уровень выявления злокачественных новообразований І-ІІ стадий до 56% и сократить уровень смертности онкологических больных, умирающих в течение года после установления диагноза, до 32%", - отметил начальник областного управления здравоохранения Петр ПАВЛЮК.

По его словам, общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, составляет 109 млн. грн.