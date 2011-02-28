Врач Восканян, вывезший больных умирать на кладбище, объявил голодовку

Скандальный киевский врач Артур Восканян в СИЗО объявил голодовку сразу как узнал, что его задержание продлили.

"Он считает, что это несправедливо", - сказал источник. Но поскольку голодовку заключенные объявляют регулярно, врачу это ничего не даст.

"Если возникнет угроза жизни, будем кормить насильно", - отметили в милиции. Применить к подозреваемому арест до суда решили потому что, по его мнению, есть вероятность, что Восканян может давить на следствие и свидетелей.

Артуру Восканяну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Артур Восканян сразу, как о его поступке стало известно, написал заявление об увольнении с должности заведующего терапевтическим отделением для социально незащищенных. Он признал свою вину, однако так и не объяснил: почему так поступил. Обещает, что расскажет на брифинге.

Напомним, что 11 февраля заведующий терапевтическим отделением больницы № 1, что на Харьковском шоссе, Артур Восканян вывез пятерых бездомных людей и оставил их на остановке возле кладбища Вышгорода. Одна из женщин скончалась.

Интересно, что почти два года (с апреля 2008 по январь 2010 года) Восканян работал по совместительству в медпункте Благотворительного фонда Леонида Черновецкого "Социальное партнерство".

Кстати, дело со смертью от переохлаждения женщины-бродяги, которую вместе с другими людьми без места жительства вывез на кладбище врач киевского медицинского учреждения получило огласку, но самих врачей не удивило. Они утверждают, что часто так делают. Таких больных не могут долго удерживать в больнице, а выписать их некуда.

ru.tsn.ua