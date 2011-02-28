14-летняя школьница организовала свое "похищение"

В Донецкой области милиция города Краматорска задержала 14-летнюю школьницу, которая организовала собственное «похищение».

Об этом сообщили УНИА в пресс-службе Краматорского горотдела милиции со ссылкой на информацию исполняющего обязанности 1-го заместителя начальника горотдела, майора милиции Виктора ГОРБАТЕНКОВА.

По его словам, девочка накануне днем ушла из дома, сказав родителям, что идет в мастерскую по ремонту обуви, но домой так и не вернулась. Обеспокоенные долгим отсутствием дочери, родители стали звонить ей, звонить ее подругам – безрезультатно, самостоятельный поиск результата не дал. И родители сообщили в милицию о пропаже дочери.

«На розыск школьницы было задействовано максимальное количество сотрудников местной милиции, отрабатывались всевозможные версии», - отметил В.ГОРБАТЕНКОВ.

Он рассказал, что, спустя некоторое время дочь сама позвонила и заявила, что ее закрыли и не выпускают, и если родители хотят, чтобы с ней все было хорошо, надо заплатить выкуп в размере 3 тыс. грн.

Позже с ее телефона поступило SMS-сообщение, в котором было названо место, куда нужно принести деньги, им оказалась обычная труба на школьном дворе.

В назначенное время родители девочки положили требуемую сумму в так называемый «тайник», а оперативники, следившие за всем этим со стороны, стали ждать, кто придет за «выкупом». Через некоторое время на школьном дворе появилась «похищенная» дочь с подружкой. «Когда девочки забирали пакет с деньгами, то увидели перед собой не только родителей «похищенной», но и сотрудников милиции», - сообщил В.ГОРБАТЕНКОВ, добавив, что, «как оказалось, 3 тыс. грн. нужны были школьнице для приобретения косметики и посещения интернет-клубов».

«Этот поступок не прошел даром для ее родителей. В отношении них был составлен протокол по ст.184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей», - заключил правоохранитель.