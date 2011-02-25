Приют для детей в Киеве нанес государству ущерб на 136 тыс
Приют для детей Службы по делам детей КГГА нанес государству ущерб почти на 136 тыс. грн., на протяжении своего существования не приняв ни одного ребенка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Контрольно-ревизионного управления в городе Киеве со ссылкой на результаты ревизии приюта.
Общая сумма выявленных нарушений за период работы приюта с 1 августа 2008 года по 1 ноября 2010 года составляет около 150 тыс. грн.
Как отмечается в сообщении, приют был создан в 2003 году с целью временного пребывания в нем детей в возрасте от 3 до 18 лет в период времени, необходимый для их дальнейшего устройства, но не более 90 суток. Это один из двух приютов, существующих в Киеве, однако с момента создания и до сих пор в нем производится капитальный ремонт без конкретно определенного срока его выполнения.
Лишь на протяжении ревизионного периода приют получил 1,87 млн. грн. бюджетных средств, однако по состоянию на 1 ноября 2010 года ремонт не завершен, детей нет, и это при том, что приют содержит 10 штатных единиц работников (заведующий, главный бухгалтер, экономист, юрист, делопроизводитель, водитель, сторожи, дворник), платит за коммунальные услуги, энергоносители, услуги связи и покупает канцелярские товары.
Установлено, что подрядная организация завысила стоимость и объемы выполненных ремонтно-строительных работ почти на 105 тыс. грн. В частности ревизоры зафиксировали, что якобы установленные унитазы, умывальники и душевые на момент контрольного мероприятия находились на складе, а отопительные радиаторы (920 секций) вообще не обнаружены. Согласно объяснению директора приюта, они демонтированы и вывезены благотворительной организацией «Город счастливых детей», которой передано, в соответствии с решением КГГА, 650 кв. м территории приюта, или 69,7% его общей площади.
Кроме того, приют завысил потребность в бюджетных ассигнованиях на 2010 год на 16,24 тыс. грн., а также за счет бюджетных средств оплатил 20,3 тыс. грн. за потребленные арендатором услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу.
По результатам ревизии на директора приюта составлены протоколы по ст. 164-2 и 164-12 КУпАП. О результатах ревизии проинформирована прокуратура Оболонского района Киева.