Виннитчина: с отравлением грибами госпитализированы 7 человек

В Винницкую центральную районную больницу с пищевым отравлением консервированными грибами госпитализированы семеро человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Согласно сообщению, все пострадавшие - жители поселка Стрижавка Винницкого района, в возрасте от 41 до 58 лет.

Четыре человека госпитализированы в реанимационное отделение, три - в инфекционное.

Установлено, что они отравились консервированными грибами, которые употребляли в пищу во время обеденного перерыва.

На месте происшествия работают специалисты СЭС.