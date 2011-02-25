Виннитчина: с отравлением грибами госпитализированы 7 человек
10:31, 25 февраля 2011Новости регионов
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Четверо - в реанимации
В Винницкую центральную районную больницу с пищевым отравлением консервированными грибами госпитализированы семеро человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
Согласно сообщению, все пострадавшие - жители поселка Стрижавка Винницкого района, в возрасте от 41 до 58 лет.
Четыре человека госпитализированы в реанимационное отделение, три - в инфекционное.
Установлено, что они отравились консервированными грибами, которые употребляли в пищу во время обеденного перерыва.
На месте происшествия работают специалисты СЭС.
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