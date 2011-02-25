Все общественные пляжи Крыма в этом году будут бесплатными для входа отдыхающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр ЛИЕВ сегодня в ходе Hospitality Industry Forum 2011.

«Принят целый ряд нормативных документов, которые урегулировали, что такое пляжи, как работать с пляжными территориями. На уровне закона была принята доступность пляжа. В этом году все общественные пляжи Крыма будут доступны. Пляжей в аренде у нас уже не будет. Это урегулировано на уровне закона Украины. Хотя еще остается особый режим на пляжах санаториев и пансионатов. А вот пляжи общественные, коммунальные будут бесплатными для входа», – сказал он.

По данным А.ЛИЕВА, с начала этого года Крым посетило 80 тысяч туристов. При этом заполняемость крымских гостиниц зимой составляет 30-32% в зависимости от дня недели, тогда как в 2010 году заполняемость едва превышала 20%. В то же время в июле-сентябре заполняемость гостиниц Крыма составляет в среднем 78%.

Первый замминистра курортов и туризма АРК отметил, что в этом году Крым ожидает принять около 6 млн. туристов (в 2010 году Крым принял 5 млн. 719 тыс. туристов).

А.ЛИЕВ также отметил, что для улучшения сообщения между Симферополем и Ялтой закуплены новые троллейбусы. «Мы закупили 60 новых троллейбусов. Это тоже важная составляющая, так как от Симферополя до Ялты на общественном транспорте добраться можно лишь троллейбусным сообщением. Это новые комфортабельные троллейбусы с телевизорами, европейского уровня, даже бизнесмену в нем будет не стыдно проехать», – сообщил он.

